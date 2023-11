Wolken und Wind in Sachsen-Anhalt: Teils Dauerregen erwartet

Magdeburg - Gebietsweise Dauerregen und Wind bestimmen die Wetterlage zum Wochenstart in Sachsen-Anhalt. Dabei bleibt es im Tagesverlauf bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach kommt es vor allem in den nördlichen Landesteilen zu anhaltendem und teils kräftigem Regen. Im Südwesten lockert es immer wieder mal auf. Zwischen Harz und Burgenland werden zeitweise Windböen erwartet, auf dem Brocken kommt es zu schweren Sturmböen. Nachmittags klingt der Wind wieder ab - bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad. Nachts bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 7 Grad.

Am Dienstag wird es weiterhin stark bewölkt. Laut DWD tritt gelegentlich Regen auf, in den Hochlagen des Harzes kann es zum Mittag schneien. Nachmittags zieht der Regen ab. Die Höchsttemperaturen liegen um 7 Grad, im Harz zwischen 3 und 6 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt, vereinzelt werden Schneeschauer erwartet. Im Laufe der Nacht lockert es dann etwas auf. Es kühlt auf Werte zwischen 0 und minus 2, im Harz bis minus 4 Grad ab.