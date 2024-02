Erfurt - Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen am Donnerstag in Thüringen. Am Morgen zieht zunächst Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei sind dichte Wolken am Himmel zu sehen. Im Laufe des Vormittags zieht der Regen wieder ab, dann bleibt es weitestgehend trocken und es lockert auf. In den Kammlagen kann es stürmische Böen bis Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad.

Nachts halten sich die Wolken am Himmel, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 0 und 3 Grad.

Am Freitag wird es weiterhin bedeckt, gelegentlich tritt Regen auf. Dabei kommt es zu einzelnen Böen - bei Höchstwerten zwischen 7 und 9 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt, nur vereinzelt regnet es. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 3 und 7 Grad ab.