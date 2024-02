Berlin/Potsdam - Zum Ende der Arbeitswoche erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg ein grauer Wintertag mit Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Es gibt viele Wolken und es fällt am Freitag etwas Regen oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Zunächst weht es schwach bis mäßig. Ab dem späten Nachmittag bis in den Samstag hinein rechnen die Wetterexperten besonders in der Nordhälfte und in Berlin mit Windböen zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde.

Nachts bleibt es laut DWD bedeckt, regional mit leichtem Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen gehen nicht nennenswert zurück und liegen im Tiefstwert zwischen 8 und 5 Grad. Es weht weiterhin mäßig bis frisch, zeitweise mit Windböen.

Das Wochenende beginnt nach den Angaben mit dichter Bewölkung und sehr milden Temperaturen. Die Werte steigen am Samstag auf 9 bis 12 Grad. Gelegentlich fällt Regen oder Sprühregen. Es bleibt windig.

In der Nacht zum Sonntag regnet es gebietsweise. Die Temperaturen gehen nur leicht auf 9 bis 6 Grad zurück. Der Wetterdienst erwartet vorübergehend Windböen. Vor allem im Berliner Raum bis in die Südhälfte Brandenburgs fällt am Sonntag zeit- und gebietsweise Regen. Örtlich wird es stürmisch. Die Höchstwerte bleiben bei milden 9 bis 12 Grad.