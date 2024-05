Zwar erreichen die Temperaturen am Freitag bis zu 20 Grad in Thüringen. Angenehm wird es im Freien durch Wolken, Wind und Regen aber nicht.

Wolken, Wind und Regen am Freitag in Thüringen

Erfurt - Wolken und Regen bestimmen das Wetter am Freitag in Thüringen. Zwischendurch frischt der Wind auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20, im Bergland 12 bis 17 Grad.

In der Nacht zum Samstag regnet es weiter bei 13 bis zehn, im Bergland bis sieben Grad. Am Samstag zeigt sich die Sonne kaum, die Meteorologen kündigen viele Wolken und gelegentlich Regen an. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21, im Bergland bei 15 bis 18 Grad.

Bewölkt geht es in der Nacht zum Sonntag weiter, in der zweiten Hälfte fallen Schauer. Es kühlt ab auf 12 bis neun Grad. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter nicht: Wechselnde bis starke Bewölkung sowie wiederholt Schauer und Gewitter sind vorausgesagt. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad, im Thüringer Wald 16 bis 20 Grad.