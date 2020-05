Ein Feuer brennt an der Seite des Hochhauses in Schardscha. Foto: Jon Gambrell/AP/dpa Jon Gambrell

Nicht zum ersten mal geht in den Emiraten ein Hochhaus in Flammen auf. Mehrere hundert Bewohner kommen mit dem Schrecken davon, aber viel mehr hat ihnen das Feuer nicht gelassen.

Abu Dhabi (dpa) - Bei dem Großbrand in einem Wolkenkratzer der Stadt Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind zwölf Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien im Krankenhaus behandelt worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

Das Feuer war am Vorabend in dem fast 200 Meter hohen und mehr als 40-stöckigen Abbco Tower ausgebrochen. Zeitweise stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Die Brandursache war zunächst weiter unklar.

Auf Bildern lokaler Medien war zu erkennen, dass das Hochhaus in der nahe bei Dubai gelegenen Stadt größtenteils ausbrannte. In dem Wolkenkratzer, einem der höchsten Schardschas, gab es zahlreiche Wohnungen. Berichten zufolge war das Gebäude evakuiert worden. Die Nachrichtenseite Gulf News meldete, der Feuerwehr sei es nach zwei Stunden gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen.