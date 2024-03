Wolkig, aber trocken am Sonntag in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Ein wolkenreicher Sonntag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei lockert der Himmel zeitweise in Südbrandenburg auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regen wird nicht erwartet - bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht wechseln sich ein bewölkter und klarer Himmel immer wieder ab. Im weiteren Verlauf bildet sich Dunst, Nebel oder Hochnebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Meter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.

Die neue Woche beginnt weiterhin dicht bewölkt. Am Montagmorgen und Vormittag wird es zunächst dunstig bis neblig-trüb. Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt, örtlich treten Regenschauer auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 4 Grad.