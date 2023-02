Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt auch zum Start der neuen Woche grau und bewölkt, begleitet von Sprühregen. Die Temperatur steigt am Montag bis auf neun Grad, im Oberharz auf maximal sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. In der Nacht zum Dienstag kommt es teilweise zu Nebel und leichtem Frost bei bis zu minus ein Grad. Am Dienstag bleibt es bei sechs bis neun Grad wolkig und teilweise neblig. Eine Besserung ist am Mittwoch zu erwarten, denn da soll sich die Sonne bei sieben bis zehn Grad wieder zeigen.