Wolkig und warm am Mittwoch in Thüringen

Erfurt - Auf Wolken, Regen und bis zu 20 Grad können sich die Menschen in Thüringen am Mittwoch einstellen. Zum Tagesstart ist es nur leicht bewölkt, ab dem frühen Nachmittag ist mit einer Bewölkungsverdichtung zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zum Abend hin zieht Regen auf, im Südosten des Landes sind einzelne Gewitter möglich. Dazu wird es windig. In der Nacht kann es weiterhin teils stark regnen. In der zweiten Nachthälfte zieht der Regen langsam ab. Bis auf 2 Grad sinken die Temperaturen dabei.