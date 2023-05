Berlin/Potsdam - Eher trüb sind die Wetteraussichten diese Woche für Berlin und Brandenburg. Grund für das wechselhafte Wetter in den nächsten Tagen ist der Einfluss eines Tiefs, das sich von Polen in Richtung Skandinavien bewegt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bewölkt und teilweise leicht regnerisch beginnt der Montag. Ab Mittag gibt es dann verbreitet Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und stürmischen Böen. Auf maximal 21 Grad klettern die Temperaturen. Nachts ist nach DWD Angaben dann mit einem Abklingen der Schauer zu rechnen, bei Tiefstwerten um die sieben Grad bleibt es bewölkt.

Bedeckt startet auch der Dienstag. Maximal 18 Grad und Auflockerungen zum Nachmittag und Abend hin sind möglich. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es bis auf vier Grad ab.

Höchstens 15 Grad werden es am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Dabei wird es bei mäßigem Wind bewölkt aber trocken bleiben. Zum Donnerstag hin sinken die Temperaturen dann bis auf ein Grad, in Bodennähe ist Frost möglich.

Heiter bis wolkig sind die Aussichten für den Donnerstag. Bei bis zu 18 Grad bleibt es trocken. Nachts ist dann erneut Frost in Bodennähe möglich. Bei um die zwei Grad ist lokal mit Nebelfeldern zu rechnen.