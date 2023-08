Dresden - Die Menschen in Sachsen erwartet ein wolkiger bis heiterer Samstagvormittag. Ab dem Mittag nimmt die Bewölkung zu und es gibt einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Am Abend gibt es örtlich Gewitter. Dabei können Starkregen, Sturmböen um die 70 Kilometer pro Stunde und kleinförmiger Hagel auftreten. Es ist zunehmend schwül bei Temperaturen von 27 bis 31 Grad, in den höheren Lagen sind es 22 bis 27 Grad.

Die Nacht zum Sonntag soll wechselnd bewölkt werden. Örtlich gibt es Schauer und einzelne Gewitter, die meist bis Mitternacht abklingen. Die Temperaturen fallen auf 18 bis 14 Grad.