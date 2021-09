Wolkiges und warmes Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Die Wettervorhersagen für das Wochenende sind geprägt von Wolken und warmen Temperaturen bis 25 Grad. Der Freitag starte noch etwas frischer bei Höchstwerten um die 18 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bei zunehmend starker Bewölkung sei im Laufe des Tages vereinzelt Regen möglich.

Auch am Samstag wird es laut den DWD-Meteorologen stark bewölkt, es bleibe aber meist trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad. Der Wahlsonntag beginnt heiter bis wolkig, am Nachmittag nehmen die Wolken von Westen kommend zu, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad an.