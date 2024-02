Berlin - Auf vielen Hauptstraßen in Berlin könnte in Zukunft wieder Tempo 50 statt Tempo 30 gelten. Denn weil sich die Luftqualität verbessert hat, müssen die vor Jahren aus Umweltgründen angeordneten Tempo-30-Abschnitte auf 34 Hauptstraßen aus rechtlichen Gründen wieder aufgehoben werden. Das teilte Umwelt- und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) am Freitag mit. Allerdings soll das nach ihren Worten nur dort greifen, wo die Verkehrssicherheit es hergibt. Etwa an Schulen, Kitas oder Pflegeeinrichtungen könnte es bei Tempo 30 bleiben. Entschieden werden soll über den neuen sogenannten Luftreinhalteplan nach einer breiten Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachleuten im Juni.