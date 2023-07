Schon vor 300.000 Jahren beherrschten Menschen in Mitteleuropa den Umgang mit Holz. Das zeigt die Analyse eines Wurfstocks aus Schöningen.

Schöningen - Schon vor 300.000 Jahren hatten Menschen im Gebiet des heutigen Niedersachsen umfassende Kenntnisse der Holzbearbeitung. Das folgert ein Forschungsteam im Fachblatt „PLOS One“ nach Analysen eines Wurfstocks, der bei Schöningen im niedersächsischen Landkreis Helmstedt gefunden wurde. Damals lebte dort der Homo heidelbergensis, der Vorfahre des Neandertalers.

Die Fundstätte in einem Brauntagebergbau ist vor allem wegen der dort gefundenen Speere berühmt. Diese ebenfalls 300.000 Jahre alten Waffen sind etwa 1,8 bis 2,5 Meter lang. Noch vor den Speeren wurde 1994 als erster Fund in dem Areal der nun analysierte Wurfstock entdeckt. Die an beiden Seiten angespitzte Waffe ist gut 77 Zentimeter lang und hat einen maximalen Durchmesser von 2,5 Zentimetern.

Die Analyse des Funds mit verschiedenen Methoden zeigt, dass schon die damaligen Menschen ein erstaunliches Wissen um die Verarbeitung von Holz hatten. Demnach wurde der Wurfstock aus dem Ast einer Fichte gefertigt. Die Menschen entfernten die Rinde, schliffen einen Teil der Oberfläche ab und trockneten das Holz behutsam, um Risse und Verformungen zu vermeiden.

Im Gegensatz zu den langen und schweren Speeren waren Wurfstöcke einfacher zu handhaben - wahrscheinlich auch für Kinder. Sie dienten vermutlich zur Jagd auf mittelgroße und kleinere Tiere wie etwa Rehe, Hasen und Vögel.

„Die Entdeckung von Holzwerkzeugen hat unser Verständnis des frühen menschlichen Verhaltens revolutioniert“, wird Erstautorin Annemieke Milks von der englischen University of Reading in einer Mitteilung zitiert. Die Analyse belege „die Fähigkeit zu einer großen Planungstiefe, ein umfassendes Wissen über die Eigenschaften von Holz und viele Holzbearbeitungstechniken, die wir auch heute noch nutzen“.