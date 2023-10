Leipzig - Xavi Simons Treffer beim 3:0-Erfolg von RB Leipzig beim 1. FC Union Berlin ist zum Tor des Monats September gekürt worden. Das teilte RB am Donnerstag auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. Der 20 Jahre alte Niederländer traf in der 51. Minute von der Strafraumkante direkt ins rechte obere Eck und erzielte somit den Führungstreffer für den deutschen Pokalsieger beim Auswärtssieg im Stadion An der Alten Försterei. Mit fünf Assists und drei Toren ist die Paris-Leihgabe der Topscorer der Leipziger in der Fußball-Bundesliga.