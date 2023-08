Marienborn - In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn sind Interessierte am kommenden Dienstag zu einer Solidaritätsaktion für Geflüchtete eingeladen. Geplant ist, fünf Meter lange XXL-Papierboote zu falten, wie die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt am Freitag mitteilte. „Auch Firmen sind aufgerufen, sich an der Teambuilding-Maßnahme zu versuchen. Damit zeigen sie ihre Solidarität mit Millionen geflüchteter Menschen, die weltweit auf Unterstützung angewiesen sind.“

Insgesamt sollten an verschiedenen Orten 100 dieser Faltboote entstehen. Sie sollen am Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2024 vor dem Reichstag in Berlin aufgestellt werden. Die Veranstaltung wird durch die AWO Ehrenamtsakademie Sachsen-Anhalt organisiert und durch das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt finanziert, wie es hieß.