Der Wechsel nach Bayern hat sich für den Forward nicht ausgezahlt. Nun hofft er auf ein erfolgreiches Comeback in Sachsen.

Chemnitz/München - Kevin Yebo kehrt zu Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz zurück. Wie Meister FC Bayern München bekannt gab, wechselt der in der nächsten Woche 29 Jahre alt werdende Forward nach nur einem halben Jahr bei den Bayern zurück nach Chemnitz. Der ursprünglich bis 2027 laufende Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

„Kevin hat sich aus persönlichen Gründen entschlossen, seinen Platz im Team aufzugeben. Wir hoffen für ihn, dass sein neuer Anlauf in Chemnitz gelingt“, sagte FCBB-Sportdirektor Dragan Tarlac.

Yebo bestritt für die Bayern 13 Bundesliga-Spiele mit 3,2 Punkten im Schnitt, seine Bestleistung waren 13 Zähler beim Auswärtssieg Mitte Dezember in Rostock. In der EuroLeague wurde er 15 Mal nominiert, zuletzt stand Yebo vor einem Monat beim Heimspiel gegen Frankfurt im Kader. Für Chemnitz gibt er voraussichtlich an diesem Samstagabend sein Comeback.