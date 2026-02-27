In Brandenburg wurden im Februar nur ein paar Dutzend Arbeitslose weniger gezählt als noch einen Monat zuvor. Signale einer Belebung des Arbeitsmarkts sind nicht in Sicht.

Berlin/Potsdam - Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg hat sich im Februar kaum verändert. 90.597 Menschen waren in dem Bundesland zuletzt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren demnach 76 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 Prozent und veränderte sich damit im Vergleich zum Vormonat nicht. Verglichen mit dem Februar des Vorjahres stieg die Quote um 0,1 Prozentpunkte.

„Auch wenn wir im Februar auf den Arbeitsmärkten in Berlin und Brandenburg einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit sehen, sind echte Signale von Belebung weiter nicht in Sicht“, sagte Carina Knie-Nürnberg, Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, laut Mitteilung. „Saisonbereinigt zeigt sich sogar ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Nachfragerückgang am Stellenmarkt bleibt.“