In Brandenburg waren im Januar mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Der Anstieg ist für diese Jahreszeit aber nicht ungewöhnlich.

Berlin/Potsdam - Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg ist im Januar saisonüblich gestiegen. 90.673 Menschen waren in dem Bundesland zum Jahresbeginn arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren demnach 5.170 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 Prozent. Das waren 0,4 Punkte mehr als im Vormonat. Verglichen mit dem Januar des Vorjahres stieg die Quote um 0,1 Prozent.

Die Entwicklung in Brandenburg sei typisch für diese Zeit im Jahr, teilte die Chefin der Regionaldirektion, Carina Knie-Nürnberg, mit. „Gleichzeitig

gibt es eine gute Nachricht: Die Beschäftigung wächst in Brandenburg weiterhin leicht.“