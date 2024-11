Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiter angespannt. Im November ging die Zahl der Erwerbslosen in Niedersachsen zwar leicht zurück. Es gibt aber deutlich weniger offene Stellen.

Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen geht leicht zurück

Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im November im Vergleich zum Oktober um knapp 1.700 auf rund 260.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote habe damit unverändert bei 5,8 Prozent gelegen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,7 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Daten zurück, die bis zum 13. November vorlagen.

„Die schwierige wirtschaftliche Situation wirkt sich vielschichtig auf den Arbeitsmarkt aus“, sagt Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit Niedersachsen-Bremen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe deutlich hinter dem Vorjahresniveau zurück, die Zahl der offenen Stellen habe sich stark reduziert. Im November gab es bei den Agenturen in Niedersachsen noch 9.246 offene Stellen, 12,4 Prozent weniger als im Oktober.