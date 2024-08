Zahl der Arbeitslosen in Sachsen saisonbedingt gesunken

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen leicht gesunken.

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im August im Vergleich zum Juli um gut 1.500 auf rund 140.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,4 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. August vorlag.

„Mit dem Ende der Sommerferien sinkt die Arbeitslosigkeit, weil wieder mehr Menschen eine

neue Arbeit gefunden und viele Jugendliche mit einer schulischen oder betrieblichen Ausbildung begonnen haben“, sagte der Chef der BA-Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Zudem hätten nach den Ferien wieder Qualifizierungsmaßnahmen in Hinblick auf Fachkräfte begonnen. Zuletzt hätten sich auch mehr Menschen in Krankheit abgemeldet, die deshalb nicht als arbeitslos zählen. „Alles in allem sind es die üblichen Gründe, die im August zu dem Rückgang der Arbeitslosigkeit beigetragen haben – wegen der frühen Ferien einen Monat eher als normal.“