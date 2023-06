Zahl der Arbeitslosen stagniert in Niedersachsen

Hannover - Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen hat sich im Juni kaum verändert. Zuletzt waren 246 145 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. Das entspreche einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Mai. Die Arbeitslosenquote lag weiterhin bei 5,6 Prozent. 2022 waren im Juni noch 223 444 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen.

Auf dem Ausbildungsmarkt gebe es hingegen viel Bewegung, hieß es von der Agentur. Dort habe die heiße Phase vor dem Ausbildungsstart am 1. August begonnen. Es gebe 49 965 Plätze, um die sich bisher 40.585 Menschen beworben hätten. „Nicht für jeden jungen Menschen ist ein Studium der Königsweg, wie viele Studienabbrüche zeigen“, sagte der BA-Regionalchef für Niedersachsen und Bremen, Johannes Pfeiffer. Er empfehle eine Lehre in Erwägung zu ziehen, denn die Chancen auf einen Ausbildungsplatz seien so gut wie lange nicht mehr.