Hannover - Die Zahl der Asylsuchenden in Niedersachsen hat sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Das geht aus Daten der Landesaufnahmebehörde hervor, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ am Mittwoch berichtete. Demnach wurden in Niedersachsen insgesamt 29.003 Asylsuchende erfasst. Im Jahr 2022 gab es rund 22.600 Asylsuchende. Dem Bericht zufolge kamen die meisten Geflüchteten, die im vergangenen Jahr Asyl beantragten, aus Syrien. Als weitere Herkunftsländer wurden die Türkei, Kolumbien, Afghanistan und der Irak genannt. Die hohe Zahl der Asylsuchenden war erwartet worden, denn von Januar bis Ende November 2023 lag die Zahl schon deutlich über der Zahl des Vorjahreszeitraumes. Auch das Land Bremen nahm im Jahr 2023 mehr Asylbewerber auf als im Vorjahr.