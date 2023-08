Halle - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt weniger Tiere auf Jagd erlegt worden als noch im Jahr zuvor. Rückläufige Zahlen seien über die verschiedenen Wildarten, wie beispielsweise Rotwild oder Damwild, zu verzeichnen, teilte das Landesverwaltungsamt am Montag in Halle mit. Den Angaben des Amtes zufolge waren im Jagdjahr 2022/23 insgesamt rund 80.000 Tiere der Schalenwild-Art - einschließlich des Fallwilds - erlegt worden und somit rund 4500 weniger als im Vorjahr. In beiden Jahren machte demnach Rehwild den größten Teil der erlegten Tiere aus.

Die Gründe für den Jagdrückgang seien vielfältig, hieß es. So hätten Luchs und Wolf in einigen Gebieten zum Rückgang vor allem beim Muffelwildbestand beigetragen. Aber auch Wetterextreme führten dazu, dass beispielsweise weniger Schwarzwild vorhanden war und somit auch weniger Tiere erlegt werden konnten.