Dresden - Die Zahl der Einbürgerungen in Sachsen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2015 erhielten 1591 Menschen mit ausländischen Wurzen die deutsche Staatsbürgerschaft, im vergangenen Jahr waren es 4181. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD im Sächsischen Landtag hervor. Im ersten Halbjahr 2023 waren es 2480 Einbürgerungen. Der AfD-Politiker Rolf Weigand nutzte die Zahlen für Kritik. Man müsse leider den Eindruck gewinnen, dass die deutsche Staatsbürgerschaft inflationär vergeben werde und die Anforderungen bei Einbürgerungstests immer weiter sänken.