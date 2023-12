Halle - Die Zahl der Erwerbstätigen ist im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen. So seien im Durchschnitt rund 995.000 Menschen erwerbstätig gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Montag mit. Der Anstieg sei mit 0,2 Prozent im Vergleich zu 2021 überschaubar. In der Landeshauptstadt Magdeburg fiel der Anstieg mit 1,1 Prozent vergleichsweise deutlich aus. Leichte Rückgänge gab es im Landkreis Börde (minus ein Prozent) sowie im Salzlandkreis und im Altmarkkreis Salzwedel (jeweils minus 0,5 Prozent).