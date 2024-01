Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen leicht rückläufig

Licht brennt in den Räumen eines Bürokogebäudes.

Erfurt - Die Erwerbstätigenzahl hat in Thüringen im Jahr 2023 leicht abgenommen. Konkret sank die Zahl um 0,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt auf Basis vorläufiger Berechnungen am Mittwoch mitteilte. Demnach hatten im vorigen Jahr im Durchschnitt fast 1,024 Millionen Personen einen Arbeitsplatz in Thüringen. Das bedeutet einen Rückgang von 900 Menschen im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt.

Damit gehört Thüringen zu einem von drei Bundesländern mit einer rückläufigen Entwicklung der Erwerbstätigenzahlen. Dazu gehören noch Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils minus 0,2 Prozent). Bundesweit stieg die Zahl im Jahr 2023 um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die größten Zuwächse verzeichneten Hamburg mit 2,0 Prozent und Berlin mit 1,6 Prozent, wie die vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ ergaben.