Zahl der Kältewelle-Opfer in den USA steigt

Am 25. Dezember feiern die Menschen in den USA ihr Weihnachtsfest - dieses Jahr geschieht das unter Extrembedingungen.

Feuerwehrleute bergen ein Auto, das in Kansas City in einen Fluss gestürzt ist.

Washington - Die Zahl der Opfer der Kältewelle in den USA steigt weiter an. US-Medien berichteten gestern, durch den Wintersturm seien deutlich mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen.

Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf eine eigene Zählung von sogar 41 Todesopfern, der Sender ABC von mindestens 39. Rettungskräfte und Behördenvertreter rechneten mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern. Am Weihnachtswochenende war ein heftiger Wintersturm über die USA gezogen, der in weiten Teilen des Landes für Chaos sorgte.

Die Temperaturen lagen in vielen Regionen im zweistelligen Minusbereich. Bei eisigem Wind und heftigem Schnellfall war die Lage mancherorts lebensbedrohlich, vor allem an der Region und um die Großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom.

Menschen sitzen in Wohnungen und Autos fest

Mit aller Wucht traf der Sturm etwa die Stadt Buffalo, die am Ufer des Eriesees im US-Bundesstaat New York liegt. Heftige Schneefälle und orkanartige Winde sorgten für Bedingungen auf den Straßen, bei denen Autofahrer durch die extrem eingeschränkte Sicht die Orientierung verlieren können. Viele Menschen saßen in ihren Wohnungen und Autos fest. Polizei und Feuerwehr konnten zeitweise kaum auf Notrufe reagieren.

Allein in der stark betroffenen Region Buffalo stieg die Zahl der Opfer laut „New York Times“ und „Washington Post“ auf zwölf. Das älteste Opfer sei 93 Jahre alt, das jüngste 26. Die Toten seien in Häusern und auf der Straße entdeckt worden, sagte der Geschäftsführer des Erie County, Mark Poloncarz.