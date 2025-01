Zahl der Lehramtsstudenten in Brandenburg leicht gestiegen

In Brandenburg studieren wieder mehr Menschen in Lehramtsstudiengängen. (Symbolbild)

Potsdam - Die Zahl der Studenten in Lehramtsstudiengängen ist in Brandenburg im aktuellen Wintersemester leicht gestiegen. Aktuell studieren 4.762 Menschen in Brandenburg auf Lehramt. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Es handelt sich aber lediglich um eine vorläufige Zahl. Die endgültigen Zahlen sollen im Frühjahr 2025 vorliegen.

Im Wintersemester 2023/24 waren 4.606 Menschen in einem Lehramtsstudiengang eingeschrieben. Der Höchststand der vergangenen zehn Jahre war im Wintersemester 2021/22 erreicht, als 4.668 Menschen in Brandenburg Lehramt studierten. Im Wintersemester 2014/15 waren es 4.211 Studentinnen und Studenten.

Das Land klagt seit Jahren über einen Lehrermangel. Das Bildungsministerium hatte zuletzt eine ganze Reihe von Bemühungen unternommen, um den Lehrerjob attraktiver zu machen.