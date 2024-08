In Ostsachsen haben deutlich mehr junge Menschen eine handwerkliche Ausbildung begonnen. Interessierte haben weiterhin Chancen auf einen Ausbildungsplatz.

Dresden - Im ostsächsischen Handwerk haben dieses Jahr deutlich mehr Frauen und Männer eine Ausbildung begonnen als im Vorjahr. Wie die Handwerkskammer Dresden mitteilte, stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden im Kammerbezirk Dresden zum Beginn des neuen Ausbildungsjahrs 1.994 neue Ausbildungsverträge unterzeichnet, im Vorjahr waren es 1.877. Damit wächst die Zahl der Auszubildenden im vierten Jahr in Folge.

„Diese Entwicklung zeigt, dass die Betriebe stark auf die Ausbildung setzen und dass auch die jungen Menschen wissen, dass das Handwerk in der Region ein attraktiver Ausbildungs- und Wirtschaftszweig ist, mit dem einem alle Chancen offenstehen“, sagte der Geschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Andreas Brzezinski. Dabei sei es wichtig zu betonen, dass auch jetzt noch Kurzentschlossene die Möglichkeit hätten, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Denn manche Betriebe seien weiterhin auf der Suche nach geeigneten Lehrlingen für das gerade gestartete Ausbildungsjahr.

Die Handwerksbetriebe in den Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in der Landeshauptstadt Dresden bilden in mehr als 80 Berufen Lehrlinge aus.