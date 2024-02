Halle - Die Zahl der Leiharbeiter in Sachsen-Anhalt ist erneut gesunken. Wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte, waren im vergangenen Juni rund 17.000 Leiharbeiter beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt sei dies ein Rückgang von sechs Prozent. „Leiharbeit verliert seit etwa drei Jahren in Sachsen-Anhalt an Bedeutung“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Markus Behrens. Die Gründe seien einerseits konjunkturell bedingt durch Corona-Krise, Lieferengpässe und Energiekrise, lägen aber auch in einem gestiegenen Bedarf, so dass viele Betriebe Arbeitskräfte fest an sich binden wollten. Auch die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften ging nach Angaben der Regionaldirektion im vergangenen Jahr mit fast minus 28 Prozent deutlich zurück.