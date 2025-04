Viele Thüringer Polizisten aus der Babyboomer-Generation gehen in Pension. Bisher wurde ihr Abgang durch Neueinstellungen nur ausgeglichen. Das ändert sich nun.

Zahl der Polizisten in Thüringen steigt erstmals wieder

Erfurt - Die Zahl der Thüringer Polizisten ist nach Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) trotz vieler Pensionierungen erstmals wieder gestiegen. Das sei gelungen, weil deutlich mehr Polizeianwärter ausgebildet werden, sagte der Minister in der Haushaltsdebatte im Landtag in Erfurt. „Die Polizei wächst und sie wird jünger. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter.“

Den Zuwachs bezifferte Maier auf 100 Polizisten. Nach seinen Angaben wurden in Thüringen bei seinem Amtsantritt 2017 noch jährlich etwa 150 Polizeianwärter ausgebildet. Inzwischen seien es 360 pro Jahr. Erhöht worden sei die Zahl der Stellen und die Ausstattung von Kontaktpolizisten, den sogenannten Kops. Sie ständen in ihrer Region besonders für eine bürgernahe Polizei. Nach Angaben der Landespolizei gibt es derzeit rund 5.700 Polizeivollzugsbeamte in Thüringen.