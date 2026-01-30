Laut RKI hat die RSV-Welle in Deutschland in der Woche ab 5. Januar begonnen. Das macht sich auch in Berlin bemerkbar. Und wie sieht es bei Corona und der Grippe aus?

Wer RSV, Corona oder eine Grippe hat, sollte drei bis fünf Tage zu Hause bleiben (Symbolbild).

Berlin - Die Zahl der RSV-Infektionen in Berlin hat in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Die im Abwasser gemessene RSV-Viruslast ist zuletzt stark gestiegen, wie Daten des Landesamts für Gesundheit und Soziales zeigen.

In der Woche vom 19. bis zum 25. Januar haben die Gesundheitsämter 133 RSV-Fälle an das Lageso gemeldet. Das ist eine Steigerung um 45 Prozent im Vergleich zur Woche zuvor. Es wird nur noch sehr selten getestet, weshalb man wahrscheinlich von einer hohen Dunkelziffer ausgehen kann. Die Messungen im Abwasser hingegen sind ein sehr guter Indikator.

Vor allem Babys und Kinder betroffen

RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus. Die RSV-Welle in Deutschland hat laut der Definition des Robert Koch-Instituts in der Woche ab dem 5. Januar begonnen. Tests aus Arztpraxen aus ganz Deutschland, die regelmäßig Patientenproben an das Robert Koch-Institut senden, haben ergeben, dass RSV zuletzt vorwiegend bei Säuglingen und Kindern im Alter bis zu vier Jahren nachgewiesen wurde. Aber auch in anderen Altersgruppen gab es demnach Nachweise.

„Ja, die RSV-Fälle nehmen sehr stark zu“, sagte der Berliner Kinderarzt Jakob Maske der Deutschen Presse-Agentur. Sorgen bereite ihm das aber nicht, denn: „Wir sehen kaum noch Kinder, die schwer mit RSV erkrankt sind und auf die Intensivstationen kommen.“ Das sei ein großer Erfolg und Folge der passiven Impfung, die die Ständige Impfkommission (Stiko) seit 2024 für Neugeborene und Säuglinge empfiehlt. Maske ist Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzt*innen (BVKJ).

Mehr Grippefälle - weniger Corona

Wie sieht es mit Corona und der Grippe in Berlin aus? Vergangene Woche wurden dem Lageso knapp 1.040 Influenza-Fälle übermittelt, wie es im aktuellen Wochenbericht zu Infektionskrankheiten heißt. Im Vergleich zur Vorwoche sei das ein leichter Anstieg von 5 Prozent. Seit Beginn der Influenza-Saison (Ende September 2025) wurden rund 5.870 Fälle an das Lageso gemeldet. In der Saison zuvor waren es im gleichen Zeitraum 5.040 Fälle. Die Saison hatte etwas später begonnen.

Die Zahl der Corona-Fälle in Berlin geht laut Lageso zurück. In der vergangenen Woche waren es demnach 121 Fälle, in der Woche davor 183. Auch im Abwasser hat die Viruslast zuletzt deutlich abgenommen.