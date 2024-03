Halle - Die Zahl an Schweinen in Sachsen-Anhalt hat im November 2023 wieder beinahe das Vorjahresniveau erreicht. Im Herbst gab es 971.700 Schweine im Land, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. Die Anzahl der Tiere stieg demnach seit dem Frühjahr um 6,5 Prozent. Im November 2022 hatte sie noch bei 976.300 Schweinen gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es 9 Prozent weniger schweinehaltende Betriebe in Sachsen-Anhalt, wie es hieß. Jeder Betrieb hielt demnach im Schnitt 6400 Schweine. Knapp die Hälfte des Schweinebestandes machten den Daten zufolge Ferkel aus, ihre Anzahl stieg 2023 um 18,6 Prozent. Jungschweine gab es allerdings weniger: Ihre Anzahl sank um 36,6 Prozent. Die Menge an Zuchtsauen und Mastschweinen blieb laut Statistik relativ konstant.