Erfurt - Die Zahl der in Thüringen verübten Straftaten ist gestiegen. Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr rund 150.500 Fälle und damit etwa zehn Prozent mehr als 2022, wie aus der von Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag in Erfurt vorgelegten Kriminalitätsstatistik für 2023 hervorgeht. Die Thüringer Entwicklung folge damit einem bundesweiten Trend, sagte der Minister. Die Aufklärungsquote der Straftaten lag bei 61,9 Prozent und damit leicht unter dem Wert des Vorjahres von 63,2 Prozent. „Wir sind da aber weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesländer“, so Maier.

Eine deutliche Zunahme registrierte die Polizei bei Diebstählen, deren Zahl im Jahresvergleich von 33.400 auf 39.900 stieg. Bei Ladendiebstählen habe es einen Anstieg von fast einem Drittel gegeben. Ein Grund könnten gestiegene Preise sein. „Wenn die Preise steigen, steigt der Anreiz zum Ladendiebstahl.“

Elf Menschen wurden Mordopfer, 94 Menschen Opfer von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen. Fast 33.200 Menschen wurden im Freistaat Opfer von Straftaten - ihre Zahl ist seit 2019 um fast 10.000 gestiegen. Die Zahl der Tatverdächtigen erhöhte sich in diesem Zeitraum von 48.000 auf 57.200. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger sei um etwa ein Fünftel gestiegen. „Das ist keine erfreuliche Entwicklung“, sagte der Innenminister.