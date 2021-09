Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten in Hessen rückläufig

Wiesbaden - Auf Hessens Straßen haben im Juli 25 Menschen ihr Leben verloren. Das sind zwei tödliche Verkehrsunfälle mehr als zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Seit Beginn des Jahres starben insgesamt 94 Menschen in Hessen bei Verkehrsunfällen. In den ersten sieben Monaten des Vorjahres gab es 112 Verkehrstote im Land.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten lag nach Angaben der Statistiker im Juli bei 1667. Das sei der niedrigste Wert in einem Juli in Hessen seit dem Jahr 1951 gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrage der Rückgang vier Prozent bei den Unfälle mit Personenschaden.