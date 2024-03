Zahl der Waffen in Privatbesitz steigt leicht

Magdeburg - Die Zahl der Waffen in Privatbesitz ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie aus dem nationalen Waffenregister hervorgeht, waren zum Ende vergangenen Jahres knapp 121.700 private Waffen in Sachsen-Anhalt registriert. Ein Jahr zuvor waren es knapp 120.300. Auch die Zahl der aktuell gültigen Schießerlaubnisse stieg von rund 67.300 auf knapp 69.450 zum Jahresende 2023. Bundesweit weist die Statistik für Ende des vergangenen Jahres 5,02 Millionen Waffen und 2,95 Millionen waffenrechtliche Erlaubnisse aus.