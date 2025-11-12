An der niederländischen Grenze werden mehr illegale Waffen gefunden - laut Bundespolizei wegen den wiedereingeführten Grenzkontrollen. Worauf die Beamten dabei stoßen.

Hannover - Die Zahl der gefundenen illegalen Waffen an der niederländisch-niedersächsischen Grenze ist im Vergleich zum Vorjahr merklich gestiegen. Im laufenden Jahr wurden nach Angaben der Bundespolizei bis einschließlich September bereits 122 Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Zum Vergleich: 2024 waren es über das gesamte Jahr insgesamt 112, in den Jahren davor stets deutlich unter 100.

Als Grund nennt die Bundespolizei unter anderem die derzeitigen Grenzkontrollen. Diese wurden Mitte September 2024 wiedereingeführt. Neben Schusswaffen und Munition wurden den Angaben zufolge auch verbotene Messer, Schlagringe, Pfeffersprays oder Wurfsterne entdeckt. Die Gegenstände sind demnach entweder grundsätzlich verboten oder dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen nach Deutschland gebracht werden.

Die Funde würden „den vielschichtigen polizeilichen Erfolg der Maßnahmen“ darstellen, sagte der Präsident der Bundespolizei Hannover, Michael Schuol. Mit den gefundenen Waffen könnten innerhalb Deutschlands keine Straftaten mehr begangen werden.

Die Bundespolizei rät „dringend davon ab, Waffen oder gefährliche Gegenstände - auch zu vermeintlichen Selbstschutzzwecken - mitzuführen“. Wer nach Deutschland reise, solle sich vorab darüber informieren, was erlaubt ist. Unwissenheit schütze nicht vor einer möglichen Strafe, betont die Behörde.