Zahl der Wolfsrudel in Sachsen weiter angestiegen

Dresden - Die Zahl der in Sachsen lebenden Wolfsrudel ist weiter angestiegen. Im Beobachtungsjahr 2022/2023 seien 38 Rudel, vier Paare und zwei sesshafte Einzelwölfe gezählt worden, teilte das Landesumweltamt am Donnerstag mit. Im Jahr 2021/2022 seien es nach aktualisierten Daten 32 Rudel, neun Paare und zwei einzelne Wölfe gewesen.

Die meisten Wölfe gebe es nach wie vor in Ostsachsen. Zudem sind Wölfe im nördlichen Sachsen sowie im Erzgebirge an der Grenze zu Tschechien heimisch geworden.

In Sachsen gibt es seit 2001 ein fortlaufendes Wolfsmonitoring. Ein Beobachtungsjahr lehnt sich an das biologische „Wolfsjahr“ an - von der Geburt der Welpen bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Das Monitoringjahr 2022/2023 umfasst den Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis 30. April 2023.