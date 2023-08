Potsdam/Berlin - Das sommerliche Wetter hat der Polizei in Brandenburg eine Menge Arbeit beschert. „Es gab in der Nacht zahlreiche Anzeigen wegen Ruhestörung, die die Kollegen auf Trab hielten“, teilte eine Sprecherin des Lagedienstes am Samstag mit. Bei den warmen Temperaturen hielten sich viele Menschen im Freien auf und da komme es zu Konflikten. „Da reicht manchem schon, dass im Nachbargarten laut geredet wird, um die Polizei anzurufen“, sagte die Sprecherin.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Samstag trockenes und sonniges Sommerwetter mit Temperaturen bis zu 34 Grad. In der Nacht zu Sonntag sollen von West nach Ost teils kräftige Schauer über Berlin und Brandenburg ziehen.