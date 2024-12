Zahlreiche Einbrüche am Wochenende in Brandenburg

Woltersdorf/Neuenhagen - In Brandenburg sind nach Angaben der Polizei verstärkt Einbrecher unterwegs. Allein am vergangenen Wochenende berichteten die Beamten landesweit von einer zweistelligen Zahl an Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäuser. In Woltersdorf und Schöneiche im Landkreis Oder-Spree sei es in zwei Fällen zu Einbruchsdiebstählen gekommen, wobei ein Tresor gestohlen worden sei. In zwei weiteren Fällen sei es beim Versuch geblieben. Der Schaden liege bei diesen Taten bei rund 55.000 Euro.

In Neuenhagen, Eggersdorf und Hönow im Kreis Märkisch-Oderland wurde in vier Fällen laut Polizei Schmuck und Bargeld mitgenommen, in Fredersdorf Bargeld - und eine Flasche Wein. In Glienicke/Nordbahn im Kreis Oberhavel wurden Goldmünzen gestohlen.

Sechs Einbrüche in Potsdam

In Potsdam kam es nach Angaben der Beamten zu einer regelrechten Welle von Einbrüchen: Sechsmal hätten Täter in den beiden Nächten vor dem dritten Advent die Dunkelheit und Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt - zweimal blieb es beim Versuch. Auch in Werder (Havel), Groß Kreutz (beide Potsdam-Mittelmark) und Rathenow (Havelland) kam es zu Einbrüchen.

Die Polizei warnte: „Angekippte Fenster oder nicht abgeschlossene Türen, laden Täter im negativen Sinne geradezu zu einem Einbruch ein.“ In Brandenburg zählte die Polizei im Jahr 2023 insgesamt knapp 3.000 Wohnungseinbruchdiebstähle mit einer Schadenssumme von mehr als 9 Millionen Euro. Die Zahl der Fälle stieg damit um rund ein Fünftel im Vergleich zum Jahr zuvor, wie aus der Kriminalstatistik der Polizei hervorgeht.