Berlin - Wegen Personalausfall im Stellwerk Schöneweide sind sechs S-Bahnlinien im Berliner Südosten unterbrochen. Betroffen sind die Linien S45, S46, S47 sowie die S8, S85 und S9, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.Zwischen Schöneweide und Baumschulenweg fahren den Angaben nach keine S-Bahnen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen laufe zwischen Schöneweide und dem Treptower Park, mit Zwischenhalt in Plänterwald und Baumschulenweg. Die S8 falle südlich vom Ostkreuz aus, die S85 verkehre gar nicht.Der Flughafen Express (FEX) zwischen dem Hauptbahnhof und Flughafen BER hält demnach zusätzlich in Schöneweide. Die Störungen sollen am Samstag nach Bahnangaben voraussichtlich noch bis 20 Uhr andauern.