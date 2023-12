Chemnitz - In Sachsen haben Schnee und Sturm zu mehreren Unfällen mit Verletzten geführt. Besonders im Chemnitzer Bereich gab es zahlreiche Einsätze, wie die Polizei Chemnitz am Samstag mitteilte. Die Beamten rückten in der Nacht den Angaben zufolge zu 43 Verkehrsunfällen aus, bei fünf davon wurden Menschen teilweise schwer verletzt. In den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen gestürzt, wie es hieß. Im Vogtland rückte die Polizei Zwickau ebenfalls zu mehreren Einsätzen aus - auch hier waren Bäume umgekippt.