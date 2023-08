Bad Schandau - Tierfreunde haben im Nationalpark Sächsische Schweiz zehn Fledermausarten nachweisen können. Wie die Parkverwaltung am Freitag mitteilte, hatten sich am vergangenen Wochenende in einem „Fledermaus-Camp“ etwa 30 Tierkundler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Tschechien versammelt. „In zwei Nächten wurden am Kuhstall und im Elbtal Fledermäuse kurzzeitig gefangen. Dabei kommen haarfeine meterhoch aufgespannte Netze zum Einsatz, die durch die Tiere trotz deren Echoortung kaum wahrgenommen werden“, erklärte Ronny Goldberg, in der Nationalparkverwaltung für Arten- und Biotopschutz zuständig.

Insgesamt wurden mehrere Hundert Tiere gefangen und bestimmt. Neben häufigeren Arten wie Zwergfledermaus, Großer Abendsegler und Wasserfledermaus wurden auch seltenere wie die Mopsfledermaus und die Kleine Hufeisennase dokumentiert, hieß es. In den vergangenen Jahren habe es auch Erstnachweise sehr seltener Arten für die Sächsische Schweiz gegeben. Dazu gehören etwa die Nymphenfledermaus und die Teichfledermaus.

Das „Fledermaus-Camp“ wurde vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und vom Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt organisiert und durchgeführt.