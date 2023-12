Chemnitz - Im Tierpark Chemnitz dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine Rarität freuen. Zehn Anatolische Kammmolche (Triturus anatolicus) sind in das Vivarium eingezogen. Die Tiere seien bereits im August als Nachzucht aus einer privaten Haltung in den Tierpark gekommen, seien aber jetzt erst für Besucher zu sehen, teilte der Tierpark am Freitag mit. Er sei europaweit die erste und einzige zoologische Einrichtung mit dieser Tierart.

Die Anatolischen Kammmolche können sich im Tierpark Chemnitz bester Gesellschaft erfreuen: Dort sind vier weitere Arten der Gattung Triturus zu sehen. Anatolische Kammmolche wurden erst 2016 als eigene Art beschrieben und leben im asiatischen Teil der Türkei.