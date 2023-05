Zehn Strafanzeigen nach Demonstrationen am Montag

Jena/Weimar - Insgesamt zehn Strafanzeigen sind im Zusammenhang mit Demonstrationen am Montag in Jena, Weimar, Apolda, Hermsdorf und Kahla gestellt worden. Außerdem habe es sechs Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben, teilte die Landespolizeiinspektion Jena am späten Montagabend mit.

In den fünf Städten kamen den Angaben zufolge insgesamt gut 1900 Menschen zu zwölf Versammlungen zusammen. Der Fokus des Einsatzes habe auf Weimar gelegen. Nach Polizei-Angaben gingen hier rund 500 Menschen auf die Straße, um gegen Rechts und einen Auftritt des umstrittenen Thüringer AfD-Landespartei- und Fraktionschefs Björn Höcke zu demonstrieren. Bei einer Kundgebung mit Höcke als Gastredner kamen am Montag laut Polizei ebenfalls rund 500 Menschen in Weimars Zentrum zusammen.