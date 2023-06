Zehn Verletzte bei Brand in Karls Erlebnisdorf

Wustermark - Beim Brand im Freizeitpark Karls Erlebnishof in Elstal bei Wustermark (Havelland) sind nach Angaben der Feuerwehr zehn Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Demnach erlitten neun Menschen eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann hatte schwere Kreislaufprobleme. Die Tiere des Parks blieben unverletzt. Sie konnten aus dem brennenden Stall gerettet werden. Der Brand war am Dienstagvormittag ausgebrochen.