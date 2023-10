Oyten - Bei einem Frontalzusammenprall zwischen zwei Autos in Oyten im Landkreis Verden sind zehn Menschen verletzt worden - darunter auch sieben Kinder und Jugendliche. Den ersten Erkenntnissen nach, bemerkte ein 45 Jahre alter Autofahrer am Samstagvormittag einen vor ihm bremsenden Wagen zu spät, teilte die Polizei mit. Um einen Aufprall zu verhindern, lenkte er seinen Wagen in den Gegenverkehr. Dort prallte sein Auto frontal in einen entgegenkommenden Wagen.

Im Auto des 45-Jährigen saßen sechs Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und fünfzehn Jahren. Zwei von ihnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und vier leicht. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde schwer und sein zehn Jahre altes Kind leicht verletzt.