Schüttorf (dpa/lni) – - Ein zehnjähriges Mädchen ist in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war am Mittwochnachmittag mit dem Fahrrad in einem Kreisverkehr unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 82-jährige Autofahrerin wollte im Kreisverkehr nach rechts fahren, übersah das Mädchen und fuhr es mit ihrem Fahrzeug an. Die Zehnjährige kam demnach in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt, wie es hieß.