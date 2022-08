Zehnjähriger Junge bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Berlin - Ein zehnjähriger Junge ist in Berlin-Neukölln auf die Straße gerannt und von einem vorbei fahrenden Auto erfasst worden. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Junge war demnach am Samstagnachmittag auf die Fahrbahn der Rübelandstraße gelaufen, wo ihn eine 46-Jährige mit ihrem Wagen erfasste. Ihren Angaben zufolge war das Kind plötzlich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen aufgetaucht. Die Frau erlitt einen Schock und musste medizinisch betreut werden.