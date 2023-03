Kühndorf - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Kühndorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit dem Moped seines Vaters durch die Ortschaft gefahren. Dabei fuhr er nach Schulende gegen einen geparkten Wagen und krachte in einen Gartenzaun, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Grund dafür sei vermutlich mangelnde Fahrerfahrung, hieß es. Anschließend rannte der unverletzte Junge davon. Die Polizei fand den Jungen. Sie ermittelt nun, wie es zu der unerlaubten Spritztour am Mittwochnachmittag kommen konnte und ob eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt.